Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп разместил изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как «Пролив Трампа». Картинка появилась на странице американского лидера в его социальной сети Truth Social.

Это произошло на фоне заявлений иранских властей о получении доходов от сборов за проход через этот водный путь, для чего Центральный банк Ирана открыл счета в четырёх валютах: юанях, долларах, евро и иранских риалах.

Накануне Трамп заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы. Глава Белого дома подчеркнул, что последствия для Тегерана будут «более тяжёлыми», чем от бомбардировок.