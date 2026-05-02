ОПЕК+ принял первое важное решение после ухода ОАЭ

Семь стран ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомых с мнением членов организации перед онлайн-заседанием 3 мая.

Повышение добычи заместит мощности ОАЭ, которые вышли из объединения. Один из собеседников Reuters отметил, что это сигнал — ОПЕК+ продолжает работать в обычном режиме после ухода Эмиратов.

На самом деле увеличение добычи сейчас скорее символическое, пишет издание, потому что большинство танкеров не ходят через Ормузский пролив из-за войны в Иране. В целом конфликт на Ближнем Востоке и закрытие пролива резко сократили экспорт из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ — именно эти страны были единственными в ОПЕК+, кто мог наращивать добычу.

В марте организация добывала в среднем 35,06 млн баррелей в сутки — на 7,7 млн меньше, чем в феврале. В апреле решение о повышении добычи принимали восемь стран: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Напомним, что ранее ОАЭ официально заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Их доля в добыче ОПЕК в 2024 году составляла 13,5%. После выхода Эмираты хотят оставаться надёжным поставщиком и наращивать добычу по своему усмотрению, в зависимости от спроса и рынка. Власти объяснили этот шаг национальными интересами и пересмотром своей производственной политики.