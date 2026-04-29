Песков ответил на вопрос о выходе России из сделки ОПЕК+
Россия не рассматривает возможность выхода из формата ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Вопрос от журналистов поступил на фоне решения Объединённых Арабских Эмиратов покинуть ОПЕК и ОПЕК+.
«Это суверенное решение ОАЭ, мы с уважение к этому относимся», — указал Песков.
Напомним, ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Как подчёркивает Reuters, потеря такого влиятельного участника нефтяного рынка грозит нестабильностью и ослабит способность альянса регулировать цены.
