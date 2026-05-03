Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе сейчас гораздо меньше, чем должно быть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Таким образом представитель Кремля отреагировал на слова Владимира Зеленского, который похвастался тем, что ослушался призывов Запада не наносить удары по нефтяной инфраструктуре России.

«В условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть», — сказал спикер Кремля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Иран ограничил собственные объёмы добычи нефти. Причина — стремление Тегерана предотвратить переполнение собственных хранилищ на фоне морской блокады со стороны Соединённых Штатов. При этом иранские специалисты умеют консервировать скважины, не нанося им серьёзного вреда, и оперативно возобновлять их работу впоследствии.