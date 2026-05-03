Песков заявил о возвращении к жёсткой конфронтации с Европой
Обложка © Life.ru
Россия возвращается к периоду жёсткой конфронтации с европейскими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Европе происходит мобилизация на фоне антироссийской риторики.
Он подчеркнул, что европейские страны наращивают расходы на военную сферу и усиливают милитаризацию. Представитель Кремля также добавил, что увеличение военных затрат может быть связано с попыткой компенсировать снижение участия США в оборонной поддержке.
«Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. [Там] готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера. И все это, конечно, ведёт к тому, что мы возвращаемся в период очень жёсткой конфронтации с Европой в первую очередь», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Как уже писал Life.ru, Франция и Польша планируют совместные учения над Балтикой с истребителями Rafale, которые, по данным польского портала, несут ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения самолёты с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Петербурга. Песков заявил, что планы Франции и Польши по учениям подтверждают милитаризацию Европы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.