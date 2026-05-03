Песков заявил о возвращении к жёсткой конфронтации с Европой

Россия возвращается к периоду жёсткой конфронтации с европейскими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Европе происходит мобилизация на фоне антироссийской риторики.

Он подчеркнул, что европейские страны наращивают расходы на военную сферу и усиливают милитаризацию. Представитель Кремля также добавил, что увеличение военных затрат может быть связано с попыткой компенсировать снижение участия США в оборонной поддержке.

«Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. [Там] готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера. И все это, конечно, ведёт к тому, что мы возвращаемся в период очень жёсткой конфронтации с Европой в первую очередь», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.