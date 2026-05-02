Глава Минэнерго Индонезии заявил о скором начале поставок российской нефти
Поставки российской нефти в Индонезию начнутся в ближайшее время. Об этом заявил глава Минэнерго республики Бахлил Лахадалия.
«Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит», — сказал он журналистам.
По словам министра, это станет частью более широкого плана по закупке у Москвы 150 миллионов баррелей нефти до конца 2026 года. В текущей международной ситуации, как подчеркнул Лахадалия, эти поставки позволят обеспечить страну всеми видами топлива — от дизеля до бензина различных марок.
Конкретные механизмы закупок и цены, по его словам, предстоит решить предпринимателям. Помимо нефти, Индонезия рассматривает возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа, но этот вопрос пока находится в стадии обсуждения.
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв сообщил, что Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, а индонезийские партнёры пересматривают подходы с учётом ситуации в Ормузском проливе и вопросов надёжности поставок.
