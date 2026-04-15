15 апреля, 16:22

Песков заявил, что Россия остаётся надёжным энергопоставщиком для партнёров

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия продолжает оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов для всех зарубежных партнёров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию India Today.

«В этих очень негативных обстоятельствах Россия остаётся очень надёжным поставщиком энергоресурсов для всех стран, с которыми поддерживает сотрудничество», сказал спикер Кремля.

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом в Китае

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв уведомил, что Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене. Индонезийские партнёры пересматривают подходы с учётом ситуации в Ормузском проливе и вопросов надёжности поставок.

Юрий Лысенко
