Песков заявил, что Россия остаётся надёжным энергопоставщиком для партнёров

Россия продолжает оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов для всех зарубежных партнёров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию India Today.

«В этих очень негативных обстоятельствах Россия остаётся очень надёжным поставщиком энергоресурсов для всех стран, с которыми поддерживает сотрудничество», — сказал спикер Кремля.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв уведомил, что Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене. Индонезийские партнёры пересматривают подходы с учётом ситуации в Ормузском проливе и вопросов надёжности поставок.