Россия и Индонезия готовят долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов

Россия и Индонезия работают над заключением долгосрочных контрактов на поставки энергоресурсов по цене, выгодной для обеих сторон. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Сергей Цивилёв в интервью Первому каналу.

Ранее Джакарта закупала топливо преимущественно у США, Объединённых Арабских Эмиратов и Австралии. Сейчас индонезийские партнёры пересматривают подходы с учётом ситуации в Ормузском проливе и вопросов надёжности поставок.

«Сейчас у нас идёт серьёзная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене», — пояснил глава энергетического ведомства.

К слову, после недавнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские ВС тоже будут блокировать Ормузский пролив, но уже для иранских танкеров, мировые котировки нефти поползли вверх. Июньские фьючерсы на сорт Brent взлетели на 7,76%, достигнув отметки 102,59 доллара за бочку, а майские контракты на WTI прибавили 8,2%, остановившись на уровне 104,51 доллара.