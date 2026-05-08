Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экономические проблемы Европы стали следствием отказа от российских энергоносителей и закрытия атомных электростанций. Об этом спецпредставитель президента РФ написал в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Берлин не способен полностью защитить граждан и бизнес от рыночных колебаний. По мнению главы РФПИ, причины кризиса кроются не в рынке, а в решениях европейских политиков.

Дмитриев заявил, что отказ от дешёвых российских поставок и сворачивание атомной энергетики ударили по экономике Германии, Евросоюза и Великобритании. В числе ответственных он назвал Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас, Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.

По словам главы РФПИ, именно их решения привели Европу к нынешнему экономическому кризису.

Ранее Дмитриев нашёл яркую метафору для борьбы Евросоюза с энергетическим кризисом. Он сравнил её с каратистом, который отправил в нокаут самого себя. Глава РФПИ опубликовал видеоролик: спортсмен разбивает кирпич о собственную голову и падает замертво. Он посоветовал посмотреть видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом.