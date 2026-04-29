Дмитриев сравнил борьбу ЕС с кризисом с самонокаутом каратиста
Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев нашёл яркую метафору для борьбы Евросоюза с энергетическим кризисом. Он сравнил её с каратистом, который отправил в нокаут самого себя.
В соцсети Х Дмитриев опубликовал видеоролик: спортсмен разбивает кирпич о собственную голову и падает замертво.
«Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом», — написал он под видео.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл. Так он прокомментировал обещание Пекина защитить китайские компании, попавшие в 20-й пакет санкций ЕС против России. Также он предупредил, что в мае на Европу и Британию обрушится «цунами энергокризиса», которое принесёт колоссальные потери. По словам Дмитриева, вместо поиска внешнего врага Европе нужно сосредоточиться на деэскалации и скорректировать свой подход, чтобы выжить.
