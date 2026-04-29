Дмитриев сравнил борьбу ЕС с кризисом с самонокаутом каратиста

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев нашёл яркую метафору для борьбы Евросоюза с энергетическим кризисом. Он сравнил её с каратистом, который отправил в нокаут самого себя.

В соцсети Х Дмитриев опубликовал видеоролик: спортсмен разбивает кирпич о собственную голову и падает замертво.

«Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом», — написал он под видео.