26 апреля, 08:05

Дмитриев предрёк Европе цунами энергокризиса и подсказал решение

Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил о грядущем энергокризисе, который, по его мнению, накроет Европейский Союз и Великобританию в мае.

«ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить», — написал Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, вместо того, чтобы искать «внешнего врага для оправдания внутренних неудач», Европа должна сосредоточиться на «деэскалации».

Премьер Саксонии заявил о «долине смерти» и грядущей катастрофе в Германии

Дмитриев также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который указал на лидеров России, США и Китая как часть «глобального сдвига», работающего против Европы. Глава РФПИ подчеркнул важность корректировки политики для избежания экономической катастрофы.

BannerImage
Андрей Бражников
