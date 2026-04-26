Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил о грядущем энергокризисе, который, по его мнению, накроет Европейский Союз и Великобританию в мае.

«ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить», — написал Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, вместо того, чтобы искать «внешнего врага для оправдания внутренних неудач», Европа должна сосредоточиться на «деэскалации».

Дмитриев также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который указал на лидеров России, США и Китая как часть «глобального сдвига», работающего против Европы. Глава РФПИ подчеркнул важность корректировки политики для избежания экономической катастрофы.