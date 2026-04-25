Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 15:03

Премьер Саксонии заявил о «долине смерти» и грядущей катастрофе в Германии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Экономика Германии оказалась в затяжном негативном тренде, который может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

По словам Кречмера, страна фактически оказалась в нисходящей динамике, где сокращается практически всё — от производства до экономических возможностей. Он также предупредил, что ситуация может развиваться по опасному сценарию.

«Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», — отметил он.

Отдельно глава правительства Саксонии обратил внимание на промышленный сектор и энергетическую политику, подчеркнув, что немецкая индустрия рискует не выдержать текущего курса.

WSJ рассказала о превращении Германии в «оружейный завод» из-за упадка автопрома
Ранее сообщалось, что Германия вновь пытается укрепить роль военного центра Европы. В 1930-е годы немецкая промышленность была переориентирована на выпуск вооружений, что стало основой формирования мощной военной машины. В дальнейшем с ней СССР столкнулся в ходе Великой Отечественной войны.

Милена Скрипальщикова
