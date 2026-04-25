Премьер Саксонии заявил о «долине смерти» и грядущей катастрофе в Германии
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Экономика Германии оказалась в затяжном негативном тренде, который может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
По словам Кречмера, страна фактически оказалась в нисходящей динамике, где сокращается практически всё — от производства до экономических возможностей. Он также предупредил, что ситуация может развиваться по опасному сценарию.
«Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», — отметил он.
Отдельно глава правительства Саксонии обратил внимание на промышленный сектор и энергетическую политику, подчеркнув, что немецкая индустрия рискует не выдержать текущего курса.
Ранее сообщалось, что Германия вновь пытается укрепить роль военного центра Европы. В 1930-е годы немецкая промышленность была переориентирована на выпуск вооружений, что стало основой формирования мощной военной машины. В дальнейшем с ней СССР столкнулся в ходе Великой Отечественной войны.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.