Премьер Саксонии заявил о «долине смерти» и грядущей катастрофе в Германии

Экономика Германии оказалась в затяжном негативном тренде, который может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

По словам Кречмера, страна фактически оказалась в нисходящей динамике, где сокращается практически всё — от производства до экономических возможностей. Он также предупредил, что ситуация может развиваться по опасному сценарию.

«Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», — отметил он.

Отдельно глава правительства Саксонии обратил внимание на промышленный сектор и энергетическую политику, подчеркнув, что немецкая индустрия рискует не выдержать текущего курса.

