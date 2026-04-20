20 апреля, 11:59

WSJ рассказала о превращении Германии в «оружейный завод» из-за упадка автопрома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Onischenko

Германия на фоне кризиса в автомобилестроении и тяжёлой промышленности превращается в «оружейный завод». Экономика ФРГ переживает самую долгую стагнацию со времён Второй мировой войны — из-за конкуренции с Китаем и падения спроса, пишет The Wall Street Journal.

В ответ Германия решила стать «хребтом оборонной промышленности Европы». Немецкий автопром получил доступ к заказам ОПК на 1,2 триллиона долларов и быстро перестроился.

  • Поставщик Schaeffler теперь делает двигатели для дронов, системы для бронемашин и компоненты для военной авиации.
  • Компания Deutz вместо двигателей для горной промышленности выпускает силовые установки для систем ПВО Patriot, беспилотников и бронетехники. Она даже купила оборонные стартапы.
  • Volkswagen ведёт переговоры с израильскими компаниями о производстве деталей для системы «Железный купол» к 2027 году.

Глава Schaeffler Клаус Розенфельд назвал переориентацию на оборону «большим трендом в немецкой экономике».

Тем временем турецкие ружья заняли 70% российского рынка — в 1,5–2 раза дешевле наших. За 42 тыс. рублей турецкий карабин идёт с кучей примочек, а российская «Сайга» — голая. Но качество хромает: люфты, тугая автоматика и дерево, которое быстро разбалтывается.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
