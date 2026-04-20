20 апреля, 06:31

Люфты, тугая автоматика и «гуляющее» дерево: Россияне массово переходят на турецкое оружие

SHOT: Турецкое оружие захватило 70% рынка гражданского оружия в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / galitsin

Турецкие ружья и карабины захватили российский рынок гражданского оружия — их доля достигла 70%. Самый популярный бренд — «Крал». Главная причина — цена, турецкое оружие в 1,5–2 раза дешевле российского. Об этом пишет SHOT.

Например, за 42 000 рублей можно купить турецкий карабин с кучей дополнительных примочек (коллиматорный прицел, сошки, запасной магазин) или простую российскую «Сайгу» без ничего. Понятно, что большинство выбирает импорт. Но у турецкого оружия есть и минусы: владельцы жалуются на люфты, неудобную автоматику, тугие механизмы и деревянные детали, которые быстро расшатываются.

Дорогие итальянские ружья (например, Benelli) продаются в 5 раз хуже. Раньше их можно было купить за 60 000 рублей, а теперь простые модели стоят от 150 000. Ввозить их в условиях санкций стало невыгодно — не все страны согласны быть посредниками.

Эксперты говорят, что Турция повторяет стратегию китайских автопроизводителей: копируют популярные модели, делают красивую упаковку, используют дешёвые материалы и массово производят. Например, турецкий Kral Arms M27 — это почти полная копия российского МР-27. Но турецкий стоит около 50 000 рублей, а российский — 70 000.

Ранее после стрельбы в Киеве с шестью жертвами в МВД Украины предложили разрешить гражданским оружие для самообороны. Но народ против — люди требуют ужесточить контроль, а не ослаблять.

Наталья Афонина
