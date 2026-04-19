Украинцев призывают вооружить для «самообороны» после убийства 6 человек в Киеве
После стрельбы в Киеве, где погибли шесть человек, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что гражданским нужно легально разрешить иметь оружие для самообороны. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Полагаю, что люди должны получить право на вооружённую самозащиту», — написал глава украинского МВД.
Такую же идею предлагал Андрей Коваленко из центра по борьбе с дезинформацией. Он пообещал, что скоро вместе с депутатами и общественностью доработает законопроект о гражданском оружии. Но многие украинцы раскритиковали это предложение и потребовали, наоборот, ужесточить контроль за раздачей оружия.
Напомним, в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Ранены свыше 10, включая грудного младенца. Имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Случившееся квалифицируют как теракт. Во время ЧП полицейские сбегали, бросив людей погибать. Против них началось расследование.
