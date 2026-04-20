20 апреля, 01:52

Бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке и скрылся

Обложка © УМВД по Приморскому краю

Во Владивостоке мужчина без определённого места жительства совершил разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник угрожал провизору игрушечным пистолетом. После забрал перевязочные материалы и скрылся. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошёл на улице Луговой. Нападение записала камера видеонаблюдения. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по ориентировке. По данным полиции, нападавшим оказался 36-летний мужчина с многочисленными судимостями.

Бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку. Видео © УМВД по Приморскому краю

«Пистолет изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что он является игрушкой», — указано в сообщении полиции.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемого отправили в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет колонии.

Москвич попытался ограбить прохожего, но получил ножом в живот
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Турции ограбил ювелирный магазин и попытался скрыться верхом на осле. Перед этим мужчина угнал погрузчик. С его помощью он взломал двери магазина.

Лия Мурадьян
