20 марта, 02:30

Житель Турции ограбил ювелирный магазин и попытался скрыться верхом на осле

В Турции генпрокуратура потребовала до 16 лет тюрьмы для гражданина, который ограбил ювелирный магазин и сбежал на осле. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Ограбление ювелирного магазина. Видео © X / MonitorX

Дело было передано в суд, где обвиняемому предъявлены обвинения в краже, нарушении неприкосновенности рабочего места и причинении материального ущерба. Требуемый срок варьируется от шести лет четырёх месяцев до шестнадцати лет.

По данным следствия, в феврале Мехмет Д., будучи пьяным, направился в закрытый алкогольный магазин, после чего угнал погрузчик и с его помощью взломал двери ювелирного магазина. Обвиняемый похитил 150 граммов золота и попытался скрыться верхом на осле.

Тимур Хингеев
