Прокуратура контролирует расследование гибели полицейского в Липецкой области

Прокуратура взяла под контроль расследование гибели сотрудника военной полиции в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. Инцидент произошёл в Чаплыгинском районе.

«Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого территориальным следственным отделом Следственного комитета по данному факту», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.

Напомним, ранее в Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, подозреваемый открыл огонь по прибывшим на место полицейским. Это привело к гибели одного из них. Следственный комитет возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Злоумышленника уже задержали.