СК возбудил уголовное дело за поджог отделения банка подростком в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как 15-летний подросток поджёг банкомат в отделении банка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале Главного следственного управлении СК России по городу Москве.

Расследование ведётся по двум статьям Уголовного кодекса — за умышленную порчу имущества и хулиганство.

Кадры с места подрыва подростком отделения банка в Москве.

События разворачивались в отделении банка, расположенном на улице Менжинского. Как выяснили правоохранители, 15-летний юноша стал жертвой обмана: злоумышленники убедили его совершить поджог банкомата с использованием горючей жидкости. В результате неосторожных действий подросток сам пострадал от огня — с ожогами различной степени тяжести он доставлен в больницу, где медики борются за его здоровье.

В настоящий момент на месте инцидента работают представители столичного следственного комитета, эксперты-криминалисты, а также задействованы сотрудники оперативных подразделений — ими проводится тщательный осмотр территории и сбор улик. В скором времени следствие планирует назначить комплекс необходимых экспертных исследований для установления всех значимых деталей произошедшего.

Напомним, взрыв произошёл в отделении Россельхозбанка на севере Москвы днём 19 марта. В результате выбиты окна, разрушен предбанник отделения. На месте работают экстренные службы.