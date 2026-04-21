21 апреля, 10:37

«Хочет повторить тот путь»: Мерца сравнили с Гитлером из-за милитаризации ФРГ

Обозреватель Литовкин: Германия хочет стать военным локомотивом Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Германия вновь стремится стать военным локомотивом Европы, полагает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он провёл историческую параллель: после Первой Мировой войны, когда страна лежала в руинах, к власти пришёл Адольф Гитлер, который начал строить дороги и заводы по выпуску боевой техники. В 1930-е годы оружейные бароны вытянули страну, создав военную машину, с которой СССР столкнулся в 1941-м.

Мерца предупредили о риске досрочных выборов из-за недовольства немцев
«Сегодня [канцлер Фридрих] Мерц хочет повторить тот путь, который Германия прошла при Гитлере», — подчернил собеседник радио «Комсомольская правда».

Однако Германия сама отрезала себя от дешёвых источников энергии, которые получала десятилетиями. Возникает главный вопрос: за счёт каких ресурсов немцы к 2030 году планируют резко нарастить военное производство, не нанося ущерба гражданской сфере. Ни одна европейская страна сегодня не способна выпускать сложную военную продукцию, опираясь исключительно на собственную промышленность, резюмировал эксперт.

Жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России
Напомним, власти ФРГ намерены потратить сотни миллиардов евро на перевооружение. Мужчин уже не выпускают из страны, а бундесвер получает новые танки. Life.ru выяснил, чем Германия собирается воевать с Россией и кто выиграет от милитаризации.

