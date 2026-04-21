«Хочет повторить тот путь»: Мерца сравнили с Гитлером из-за милитаризации ФРГ

Германия вновь стремится стать военным локомотивом Европы, полагает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он провёл историческую параллель: после Первой Мировой войны, когда страна лежала в руинах, к власти пришёл Адольф Гитлер, который начал строить дороги и заводы по выпуску боевой техники. В 1930-е годы оружейные бароны вытянули страну, создав военную машину, с которой СССР столкнулся в 1941-м.

«Сегодня [канцлер Фридрих] Мерц хочет повторить тот путь, который Германия прошла при Гитлере», — подчернил собеседник радио «Комсомольская правда».

Однако Германия сама отрезала себя от дешёвых источников энергии, которые получала десятилетиями. Возникает главный вопрос: за счёт каких ресурсов немцы к 2030 году планируют резко нарастить военное производство, не нанося ущерба гражданской сфере. Ни одна европейская страна сегодня не способна выпускать сложную военную продукцию, опираясь исключительно на собственную промышленность, резюмировал эксперт.

Напомним, власти ФРГ намерены потратить сотни миллиардов евро на перевооружение. Мужчин уже не выпускают из страны, а бундесвер получает новые танки.