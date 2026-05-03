Человечество даже не осознаёт: Дмитриев предупредил мир о крупнейшем в истории энергокризисе

Мир движется к самому масштабному энергетическому кризису за всю историю. При этом человечество даже не осознаёт угрозу. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил о риске дефицита дизеля и авиационного керосина в Европе. Вслед за этим генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что к концу мая в Европе возможны отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива — аналогичная ситуация уже наблюдается в некоторых азиатских странах.

Напомним, обострение ситуации вокруг Ирана привело к фактической блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это также сказалось на объёмах экспорта и добычи нефти. В результате блокады пролива в большинстве стран мира фиксируется рост цен на топливо и промышленную продукцию.

На этом фоне евродепутат Роберто Ванначчи обратился к Урсуле фон дер Ляйен. Он призвал главу Еврокомиссии перестать «изображать дохлого таракана» и игнорировать энергокризис. Ванначчи указал — ЕК утвердила 20-й пакет санкций против РФ. При этом шесть стран Евросоюза нарастили закупки российского газа. Саму фон дер Ляйен депутат уличил в растерянности — она покинула зал заседаний, не зная, что делать. По словам Ванначчи — такая стратегия вредит самой Европе.