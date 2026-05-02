Дмитриев назвал пошлины США на автоэкспорт смертельным ударом для ЕС

Кирилл Дмитриев предупредил о смертельном ударе для промышленности Евросоюза из-за новых американских тарифов. Об этом глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству написал в соцсети X.

Поводом стало заявление Дональда Трампа. В пятницу он объявил, что со следующей недели Вашингтон повышает импортные сборы на автомобили и грузовики, выпущенные в Европе, до 25 процентов.

Дмитриев назвал это решение катастрофическим для союза в сочетании с энергетическим коллапсом. По его словам, «введение пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом — это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

Европейский автопром давно испытывает трудности. Высокие цены на ресурсы и жёсткая конкуренция с азиатскими производителями уже привели к закрытию ряда заводов и сокращению персонала.

Новые ограничения со стороны ключевого покупателя могут парализовать целые отрасли. Под угрозой находятся не только сборочные линии, но и смежные производства по выпуску компонентов и стали.

Если конфликт затянется, Еврокомиссии придётся оперативно искать меры поддержки для критически важных предприятий. Эксперты не исключают ответного повышения тарифов на американские товары, что раскрутит торговую войну по спирали.