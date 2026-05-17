Аналитик Жак Бо заявил, что Франция не сможет разместить свои войска на Украине

Экс-советник Североатлантического блока, полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо выступил с резкой критикой планов Парижа по размещению миротворческих контингентов на территории Украины и Ирана. В эфире YouTube-канала он заявил, что подобные претензии Франции лишены какого-либо здравого смысла.

По его словам, он совершенно не понимает, каким образом французская армия могла бы вмешаться в эти конфликты. Эксперт отметил, что Россия явно одерживает верх на поле боя, и именно поэтому европейцам и Украине крайне неудобно вести переговоры — у них нет козырей.

«И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? <…> Это полный бред», — подчеркнул Бо.

Кроме того, эксперт посетовал на непрофессионализм нынешних европейских дипломатов. Он констатировал, что западная дипломатия полностью проваливается, и назвал происходящее ребячеством, демонстрирующим неспособность ответственных лиц здраво мыслить. По его словам, когда слушаешь министров иностранных дел европейских стран, то понимаешь, что им не хватает ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания.

