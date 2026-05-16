Зеленский выпросил у Макрона защиту от баллистических ракет

Франция готова помочь Украине с противовоздушной и противоракетной обороной. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя возможные трудности с получением вооружений от США и задержки поставок.

Ранее Life.ru писал, что в Европе опасаются масштабной контрабанды оружия с Украины после завершения боевых действий. Об этом предупреждал заместитель исполнительного директора пограничного агентства ЕС Frontex Ларс Гердес в интервью телеканалу Welt. По его словам, риск особенно вырастет после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Гердес отмечал, что на Украине может остаться огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. При этом многие люди лишатся источников дохода и могут включиться в нелегальную торговлю.