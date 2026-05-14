14 мая, 10:25

«Запад за ценой не постоит»: Европа обескровила Украину ради прокси-войны с Россией

Военный эксперт Рожин: Европа готова воевать с Россией ещё как минимум три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Европа ведёт против России прокси-войну, в которой Украина выступает лишь инструментом, который надо постоянно подпитывать оружием и деньгами, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт. Борис Рожин. По его словам, для европейцев потери Киева в людях, территориях и инфраструктуре — всего лишь приемлемые издержки.

Выгоду от этой войны с Россией на Западе считают достаточной, чтобы не обращать внимания на негативные факторы. При этом Украина расплачивается своей кровью и разрушениями, а Европа прямо заявляет, что намерена вести боевые действия как минимум ещё три года.

«С точки зрения затрачиваемых ресурсов, конечно, Запад за ценой не постоит. В принципе, они к этому вполне готовы, и на политическом, и на ресурсном уровне», — цитирует аналитика kp.ru.

В Кремле объяснили, какое решение Зеленского может открыть путь к переговорам

Ранее король Карл III заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину. Тем временем Германия и Украина запустили производство ракет с дальностью полёта 700 км.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Борис Рожин
