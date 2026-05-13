Карл III заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину и работать с НАТО

Король Великобритании Карл III в своей традиционной «тронной речи» в палате лордов парламента заверил, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине и сохранит курс на партнёрство с НАТО. По словам монарха, при принятии решений в части внешней политики власти будут «спокойно» оценивать национальные интересы.

«В этом нестабильном мире моё правительство <...> продолжит оказывать непоколебимую поддержку храброму народу Украины, сражающемуся на передовой за свободу», — заявил король.

Он добавил, что Британия будет увеличивать оборонные расходы, как того требуют союзники по НАТО. «Тронная речь» произносится монархом перед каждой новой сессией парламента. Обычно в ней обозначаются законодательные инициативы, которые будут реализованы в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что сразу три представителя британского правительства одновременно подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра Кира Стармера остаться на своём посту, несмотря на критику. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.