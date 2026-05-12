Три министра кабмина Британии ушли в отставку в знак протеста против Стармера

Сразу три представителя британского правительства одновременно подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра Кира Стармера остаться на своём посту, несмотря на критику. О данном факте сообщает издание The Guardian.

В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.

Филлипс в прощальном заявлении охарактеризовала Стармера как в глубине души порядочного политика, которому небезразличны ключевые проблемы, но этих качеств, убеждена она, явно недостаточно, чтобы вести страну за собой. Фанбулле, со своей стороны, настоятельно попросила главу правительства принять верное решение, думая прежде всего о национальных интересах, и констатировала утрату всякого общественного кредита доверия к нынешнему премьеру. Дэвис-Джонс обратила внимание на колоссальный провал лейбористов на прошедших выборах и указала, что министры обязаны слышать сигналы, которые подаёт им население через избирательные участки.

Ранее сообщалось, что количество депутатов от правящей Лейбористской партии, которые открыто выступили за отставку премьер-министра, достигло 40 человек. Причиной недовольства стал оглушительный провал на местных выборах 7 мая, когда партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса. Коллеги Стармера опасаются, что его дальнейшее пребывание у власти только ухудшит шансы лейбористов на всеобщих выборах не позже августа 2029 года.