Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен оставаться на своём посту ещё десять лет, даже несмотря на провальный результат лейбористов на региональных выборах. Об этом пишет газета Observer.

Подсчёт голосов ещё продолжается, но уже по предварительным данным партия власти теряет более тысячи мест в муниципальных советах. Их забирают себе правые из Reform UK и «зелёные». Кроме того, лейбористы лишились почти всех кресел в парламентах Шотландии и Уэльса.

«Кир Стармер заявил, что хочет провести на Даунинг-стрит 10 лет и будет бороться с любым, кто бросит ему вызов в борьбе за лидерство в Лейбористской партии», — пишет издание после интервью.

Своё правительство премьер назвал «10-летним проектом обновления» и положительно ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться на следующих всеобщих выборах и отработать полный второй срок. При этом политик признал, что итоги голосования оказались очень неутешительными, и правительству надо серьёзно обдумать сложившуюся ситуацию. Однако он считает, что рост поддержки конкурентов — явление временное и не сохранится до парламентских выборов.

По мнению Стармера, мало кто на самом деле хочет видеть лидера «зелёных» Зака Полански или главу Reform UK Найджела Фаража в качестве премьер-министра. Он убеждён, что большинство людей ждут от правительства прогрессивных решений их повседневных проблем. По его словам, лейбористы должны чётко и убедительно заявить, что такие решения у них действительно есть.

Ранее политолог Владимир Шаповалов высказал мнение, что Кир Стармер после ухода с должности может продолжить карьеру в команде Владимира Зеленского. По оценке аналитика, недавние контакты британского политика с главой киевского режима в Ереване являются его своеобразной лебединой песней. Собеседник издания предположил, что после 7 мая Стармеру придётся собирать чемоданы и искать себе новое место работы.