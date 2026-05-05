Лейбористы отстранили Стармера от избирательной кампании из-за токсичности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в стороне от активной избирательной кампании Лейбористской партии на фоне слабой поддержки среди избирателей и «токсичности». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на партийные источники.

По данным издания, его участие в предвыборных мероприятиях резко сократилось. С начала марта Стармер появился лишь на небольшом числе встреч, тогда как основная нагрузка по агитации легла на других представителей партии. Внутри лейбористов считают, что публичные выступления премьера могут скорее навредить результатам кандидатов, чем помочь им. Причиной называют его низкий уровень доверия у части избирателей и общий негативный фон вокруг его фигуры.

«Он действительно токсичен. К нему испытывают неприкрытую ненависть, и она распространяется по всем каналам, а не только среди какой-то одной группы. Его считают совершенно неискренним, двуличным человеком. У Стармера нет сторонников, у него есть только враги — это невероятно», — заявил один из высокопоставленных лейбористов.

На предстоящих местных выборах партия может потерять значительное количество мест в советах Англии. Также возможны неудачи в Уэльсе и усиление позиций Шотландской национальной партии. На фоне таких ожиданий в партии уже обсуждают возможные последствия для руководства. Некоторые депутаты и министры в частных разговорах признают, что положение Стармера может стать проблемой.

За последние два месяца Стармер принял участие примерно в 11 предвыборных поездках. Для сравнения, лидер реформаторского движения Найджел Фараж провёл около 71 встречи, а глава консерваторов Кеми Баденох — 41. Опрос Ipsos показывает, что 74% респондентов недовольны премьером, и только 18% относятся к нему положительно.

«Думаю, это правда, что его отстранили от дел. Когда члены совета узнали о его поездке в Армению, они просто посмеялись и сказали, что это самое полезное, что он может сделать», — сказал высокопоставленный источник в правительстве.

А ранее Евросоюз выдвинул финансовое условие Лондону для сохранения доступа к внутреннему рынку. Брюссель требует от Великобритании регулярных взносов за участие в экономическом пространстве ЕС. Сумма может достигать около миллиарда евро в год. ЕС надеется, что Лондон согласится на этот план. После этого можно будет обсудить более глубокую интеграцию.