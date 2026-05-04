Плати или уходи: ЕС выставил Британии миллиардный счёт за рынок

Евросоюз выдвинул финансовое условие Лондону для сохранения доступа к внутреннему рынку. Брюссель настаивает на регулярных взносах со стороны Великобритании как плате за участие в экономическом пространстве союза. Сумма может достигать примерно одного миллиарда евро ежегодно. Об этом сообщила газета Times.

Это требование озвучено в рамках текущих контактов между сторонами. Оно рассматривается как ключевое условие для сохранения торговых возможностей. От британского премьера Кира Стармера ожидают реакции на ближайшем саммите с участием европейских лидеров, который намечен на лето.

В ЕС рассчитывают, что Лондон согласится на предложенную схему. После этого стороны могут перейти к обсуждению более глубокой интеграции. Переговоры, как отмечается, могут определить дальнейший формат экономических отношений между Британией и объединением.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к обсуждению участия в крупной европейской программе кредитования Украины, объём которой оценивается в €90 млрд. В Лондоне рассчитывают извлечь выгоду для собственного оборонного сектора.