Тысячи жителей Лондона вышли на акцию протеста из-за цен на жильё

В центре Лондона проходит многотысячный протест с требованием заморозить арендную плату и сделать жильё доступным — после пандемии цены на аренду выросли почти на треть, а Британия стала лидером по бездомности среди развитых стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Национальная жилищная демонстрация» стартовала в 13:00 на площади Сохо Сквер. Её организовали десятки профсоюзов, ассоциаций жильцов и студенческих групп. Участники требуют вмешательства государства и введения потолка арендной платы. В руках у многих плакаты с надписями: «Дома для людей, а не для прибыли», «Заморозка аренды сейчас», «Жадность делает нас бездомными».

Организаторы заявили, что стране нужно доступное и безопасное жильё, а правительству — приоритезировать расходы на муниципальное жильё, а не на военную поддержку «геноцида Израиля против палестинцев».

Аманда, снимающая квартиру на окраине столицы, пожаловалась на риэлторов, которые требуют депозиты и гарантов (которых у многих нет), берут огромные взносы за некачественную уборку и штрафуют за мелочи. После всех выплат у людей остаётся лишь 25% зарплаты на еду и личные нужды.

После митинга толпа прошла маршем по Оксфорд-стрит с лозунгами: «нет выселениям, нет долгам», «дома нам, а не вам», «право на жильё есть у каждого». Впереди несли чучело премьера Кира Стармера и плакат «лейбористы заодно с лендлордами». Полиция сообщает об отсутствии инцидентов. По данным Rightmove, средняя аренда в Британии без Лондона достигла 1 385 фунтов в месяц, а в столице — 2 736 фунтов.

