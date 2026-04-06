В Киеве родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг

Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, вышли на митинг в центр Киева. Главное требование — приравнять их в вопросе финансовых выплат к погибшим. Об этом сообщает агентство Укринформ.

«Семьи настаивают на приравнивании пропавших без вести к погибшим в вопросе выплат», — говорится в Telegram-канале.

Участники акции также требуют пересмотра государственной политики в отношении пропавших солдат и выступают против некоторых законодательных инициатив.

