В Киеве родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг
Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, вышли на митинг в центр Киева. Главное требование — приравнять их в вопросе финансовых выплат к погибшим. Об этом сообщает агентство Укринформ.
«Семьи настаивают на приравнивании пропавших без вести к погибшим в вопросе выплат», — говорится в Telegram-канале.
Участники акции также требуют пересмотра государственной политики в отношении пропавших солдат и выступают против некоторых законодательных инициатив.
