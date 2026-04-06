1,3 млн убитых и 19 млрд на погребение: Раскрыта страшная цена конфликта для Украины

На Украине пятый год подряд растут траты на погребение граждан (включая военнослужащих) и обслуживание кладбищ. За первый квартал 2026 года муниципалитеты потратили 182,51 млн гривен — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснили журналисты, изучив данные системы публичных госзакупок Bi Prozorro.

С начала специальной военной операции украинские власти выделили на погребальные услуги более 1,39 млрд гривен (для сравнения: за 2016–2021 годы — лишь 648,94 млн). Динамика тоже красноречива: в 2023-м — 330,16 млн, в 2024-м — 349 млн, в 2025-м — 362,24 млн.

Больше всего тендеров на перевозку и захоронение тел приходится на Днепропетровскую область — тыловой хаб ВСУ. Там с 2022 года провели 2,29 тыс. закупок на сумму 406,18 млн гривен. Далее следуют Черниговская область (149,37 млн) и подконтрольная Киеву часть Запорожской области (свыше 132,4 млн). Последний всплеск там пришёлся на 2023 год — время провального украинского контрнаступления, когда ежесуточно гибли около 300–400 солдат.

Западные регионы суммарно израсходовали более 194,8 млн гривен, лидирует Львовская область (44,4 млн). Из 20,5 тыс. лотов 9,1 тыс. касаются именно «захоронения военнослужащих» — их общая стоимость превышает 477 млн гривен (без учёта ритуальных товаров вроде цветов и свечей).

По подсчётам RT, украинская армия могла потерять убитыми и пропавшими без вести около 1,3 млн человек (исходя из данных российских хакеров 2025 года и публикаций украинских СМИ о более чем 400 тыс. пропавших). С учётом государственного пособия на похороны (15 140 гривен на одного бойца) общий объём расходов достигает примерно 19,6 млрд гривен.

При этом не обходится без коррупции. Ранее выяснилось, что похоронные бюро приплачивают чиновникам за крупные контракты, а затем завышают цены на гробы и надгробия. Весной 2023 года в Полтаве директор бюро и представитель местной администрации договорились о транспортировке 23 погибших за наличные — чиновник получил четверть от суммы контракта.

Потери ВСУ растут: в феврале 2026 года в Генштабе России заявили, что только за прошлый год погибли свыше 520 тыс. украинских военных. Власти вынуждены экономить — об этом говорят тендеры на захоронение неопределённого числа бойцов за 2,5 тыс. гривен. Если же местные власти сами организуют похороны, компенсации семьям не выплачиваются.

Пленный украинский военнослужащий Анатолий Дергач рассказал о катастрофических потерях своей роты при попытке штурма запорожского села Сладкое. Атака растянулась на две недели, и к моменту её начала до населённого пункта добрались лишь около 40 бойцов. Единственным выжившим и сдавшимся в плен оказался сам Дергач.