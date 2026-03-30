«Вывозили даже ворота с кладбищ»: Стешин — о наживе ВСУ на войне
Военкор Стешин связал «магазины смерти» с давней украинской практикой наживы
© DALL-E / Life.ru
Военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал Life.ru сообщения о продаже на украинских площадках вещей погибших и пленных российских бойцов. По его словам, подобное поведение полностью укладывается в систему ценностей противника, который ещё с 2014 года воспринимал войну как способ наживы.
Стешин заявил, что впервые столкнулся с этим ещё в Донбассе, когда через украинские службы доставки, по его словам, массово вывозили имущество. Он утверждает, что тогда с территорий отправляли буквально всё — от бытовой техники до металлических конструкций с кладбищ.
Предприимчивость ВСУ — она легендарна. Я просто столкнулся с этим ещё в 14-м году, когда отделение "Новой почты" дымилось. Даже шутки ходили, что они отправляли к себе на родину с Донбасса холодильники, а продукты по дороге протухали. Вывозили всё, даже могильные оградки. С кладбищ на Донбассе вывозили ворота — красивые, металлические. Всё, что могло забрать, "Новая почта" украинская отправляла грузовиками, нанимали машины
По мнению собеседника Life.ru, сама логика такого поведения не изменилась и сегодня. Он считает, что торговля личными вещами российских военнослужащих, включая документы, в представлении украинской стороны не воспринимается как нечто запредельное.
«То есть война рассматривалась как источник наживы, и никаких моральных ограничений у наших противников по этому поводу нет. То, что они торгуют вещами наших бойцов, личными документами, — в их системе ценностей это нормально. Господь их накажет», — подчеркнул Стешин.
Ранее стало известно, что на украинских площадках нашли развёрнутые витрины с вещами погибших и пленных российских бойцов. В ходе расследования были обнаружены личные документы, шевроны и жетоны, а Life.ru выяснил, кто стоит за «магазином смерти».
