В украинском сегменте Интернета обнаружили площадки, где выставлены на продажу личные вещи, документы, шевроны и жетоны российских военнослужащих. По данным расследования Life.ru, речь идёт не о единичных объявлениях, а о целых витринах с подобными лотами.

Среди предметов — как элементы экипировки, так и личные документы. Отмечается, что в продажу поступили вещи не только погибших, но и военнослужащих, которые всё ещё находятся в плену, что делает ситуацию особенно резонансной.

Источник, о котором говорится в публикации, назвал такие сайты «барахолками смерти». В материале подчёркивается, что всё это размещено в открытом доступе.

Авторы расследования считают, что подобная торговля показывает не случайный хаос, а уже выстроенную схему обращения с вещами российских бойцов.

Сама тема вызвала резонанс ещё и потому, что речь идёт не просто о трофеях, а о предметах, которые напрямую связаны с судьбами конкретных людей.

Ранее Life.ru рассказывал, как боевики ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного. Показания дал боец ВС РФ Артём Самойлов. Он попал в плен к украинским боевикам зимой 2024 года в Харьковской области.