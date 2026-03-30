Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 09:43

Кто стоит за «магазином смерти»: Расследование вышло на продавца вещей российских бойцов

Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Расследование Life.ru установило аккаунт, через который продавались вещи российских бойцов на западной площадке. В публикации отмечается, что магазином управляет профиль shevchenko_antic, зарегистрированный ещё в 2015 году.

На аватаре этого аккаунта, как отмечается в статье, размещён жовто-блакитный флаг с подписью Stay with Ukraine. У профиля также указаны тысячи продаж и положительные отзывы.

В одном из комментариев покупатель, по данным расследования, похвалил качество товара, упаковку и скорость доставки после покупки бронежилета.

Продавцом является 39-летняя Антонина Шевченко. В тексте публикации говорится, что она училась в Черкасском университете имени Богдана Хмельницкого и ранее жила в Москве.

При этом авторы материала считают, что сама женщина, скорее всего, выступает не как добытчик вещей, а как администратор и посредник в уже работающей схеме.

Именно этот вывод делает историю ещё громче: речь может идти не об одиночной продаже, а о налаженном канале с витриной, отзывами и постоянным потоком лотов.

Ранее стало известно, что на украинских площадках нашли продажу вещей погибших и пленных российских бойцов. В ходе расследования были обнаружены не единичные объявления, а развёрнутые витрины с личными документами, шевронами и жетонами.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar