«Полные выродки и мрази»: Историк сравнил с нацистами торговцев вещами погибших бойцов ВС РФ на Украине
Торговля вещами погибших российских военных на Украине является мародёрством, которое противоречит законам и традициям войны, зафиксированным в Женевской конвенции. Об этом историк и публицист Армен Гаспарян заявил Life.ru.
Но Украина — это та территория, где никакие законы и никакие конвенции в принципе не работают. Они уже давно взяли курс на полное расчеловечивание. Я напоминаю, что в Курской области они оскверняли церкви, разворовывали церковную утварь, а после этого продавали её на своих маркетплейсах. Вероятно, кому-то на Западе эта идея с продажей вещей наших военных пришлась очень по вкусу и теперь это становится повсеместным.
Историк отметил, что эта мерзость не нуждается в комментариях. Гаспарян сравнил подобные действия с фактами, когда у пленных немецких солдат в бумажниках находили фотографии, как они позировали около виселиц с советскими гражданами.
«Это просто полные выродки и мрази, недостойные дышать воздухом. Это единственное, что здесь можно сказать. Ничего человеческого в этих людях уже не осталось. Это животные», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее стало известно, что на украинских площадках нашли продажу вещей погибших и пленных российских бойцов. В ходе расследования были обнаружены не единичные объявления, а развёрнутые витрины с личными документами, шевронами и жетонами. Life.ru выяснил, кто стоит за «магазином смерти».
