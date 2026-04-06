Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 13:58

Зеленский назвал защиту неба Украины «ежедневной работой всего Запада»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Владимир Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов ВС России по Украине. В своём Telegram-канале он сообщил об атаках на Одессу и энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях, насчитав более 140 российских дронов.

«Сейчас всем партнёрам необходимо вместе усиливать защиту неба. Это ежедневная работа всех, а не только Украины», — потребовал Зеленский.

Малофеев призвал завершить конфликт на Украине применением тактического ЯО

Вчера Зеленский прилетел в Дамаск, анонсировав проведение «важных встреч». По словам экс-комика, встреча с Эрдоганом нужна для того, чтобы продолжать «вести активную украинскую дипломатию в интересах реальной безопасности и экономического сотрудничества». А до этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стал переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar