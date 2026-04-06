Зеленский назвал защиту неба Украины «ежедневной работой всего Запада»

Владимир Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов ВС России по Украине. В своём Telegram-канале он сообщил об атаках на Одессу и энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях, насчитав более 140 российских дронов.

«Сейчас всем партнёрам необходимо вместе усиливать защиту неба. Это ежедневная работа всех, а не только Украины», — потребовал Зеленский.

Вчера Зеленский прилетел в Дамаск, анонсировав проведение «важных встреч». По словам экс-комика, встреча с Эрдоганом нужна для того, чтобы продолжать «вести активную украинскую дипломатию в интересах реальной безопасности и экономического сотрудничества». А до этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стал переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.