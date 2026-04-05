Зеленский прилетел в Дамаск и анонсировал проведение «важных встреч»
Владимир Зеленский и глава МИД Турции Хакан Фидан прибыли в Дамаск, сообщает протурецкое издание Clash Report в X. Ожидается, что они проведут встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Зеленский в Дамаске. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
Сам Зеленский у себя в соцсетях подтвердил, что уже приземлился в Дамаске. На обнародованных видеоматериалах видно, как он спускается по трапу турецкого воздушного судна. Экс-комик также анонсировал серию "важных встреч", которые состоятся в сирийской столице.
«Мы продолжаем вести активную украинскую дипломатию в интересах реальной безопасности и экономического сотрудничества», — добавил Зеленский.
Накануне сообщалось, что Зеленский прилетел с неанонсированным визитом в Стамбул. А до этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стал переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.
