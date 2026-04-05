5 апреля, 14:15

Зеленский прилетел в Дамаск и анонсировал проведение «важных встреч»

Владимир Зеленский и глава МИД Турции Хакан Фидан прибыли в Дамаск, сообщает протурецкое издание Clash Report в X. Ожидается, что они проведут встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Зеленский в Дамаске. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Сам Зеленский у себя в соцсетях подтвердил, что уже приземлился в Дамаске. На обнародованных видеоматериалах видно, как он спускается по трапу турецкого воздушного судна. Экс-комик также анонсировал серию "важных встреч", которые состоятся в сирийской столице.

«Мы продолжаем вести активную украинскую дипломатию в интересах реальной безопасности и экономического сотрудничества», — добавил Зеленский.

Накануне сообщалось, что Зеленский прилетел с неанонсированным визитом в Стамбул. А до этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стал переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.

BannerImage

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Демьянова
