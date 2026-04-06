Малофеев призвал завершить конфликт на Украине применением тактического ЯО

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил с резким заявлением по поводу конфликта на Украине и призвал закончить его максимально жесткими мерами. Такой текст 3 апреля был опубликован в его авторской колонке «Пора заканчивать эту войну».

В публикации Малофеев прямо предложил вариант с применением тактического ядерного оружия по территории Западной Украины и заявил, что это, по его мнению, могло бы быстро изменить ход войны. Одновременно он выступил за предельно жесткий послевоенный сценарий.

Свой призыв он объяснил общей эскалацией в мире, ударами по Ирану, ситуацией вокруг Украины и угрозами ударов по российской территории. На этом фоне он сделал вывод, что «пора заканчивать эту войну» без оглядки на прежние ограничения.

Материал вышел в формате личного мнения, а не официальной позиции российских властей. На момент публикации открытой реакции Кремля или Минобороны на этот текст не последовало.

Малофеев — предприниматель и основатель телеканала «Царьград». В прошлые годы он уже не раз выступал с жесткими политическими заявлениями, в том числе по теме Украины.

