С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке количество заявок на строительство частных ядерных убежищ в России подскочило на 140%, причём основную массу заказчиков составляют напуганные перспективой третьей мировой войны столичные топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько анонимных чиновников. О росте интереса к необычному товару рассказал владелец компании-производителя в интервью SHOT.

Глава фирмы-изготовителя сообщил, что его предприятие уже сформировало очередь на изготовление персональных убежищ вплоть до летних месяцев, а начиная с первых чисел марта заявки от клиентов поступают без выходных. Поставщик фиксирует почти трёхкратное превышение обычного числа запросов на оборудование бомбоубежищ на дачных и приусадебных участках.

Самая экономичная модель, напоминающая укреплённую стальную бочку для двух человек, обойдётся заказчику в два миллиона рублей с учётом всех работ. Такой вариант заглубляют на пять метров, оставляя на поверхности только шахту для вентиляции. Если же будущий владелец готов доплатить, ему подберут индивидуальную комплектацию — от увеличения жилой площади до монтажа кухонного гарнитура, душевой кабины, мягкого дивана или даже телевизора вместе с игровой приставкой.

Люксовое исполнение, цена на которое начинается от 20 миллионов рублей, по уровню комфорта напоминает квартиру под землёй и имеет гораздо более сложную инженерную структуру.

Владелец компании рассказал, что сначала строители создают в грунте железобетонный каркас по технологии станций метро, а потом перекрывают его сверху плитой, способной выдержать сильный удар. К такому бункеру подводят ёмкости с дизельным горючим и питьевой водой объёмом до десяти тысяч литров. При необходимости владелец может организовать подключение к закрытому каналу связи МЧС, чтобы в момент глобальной катастрофы подать из убежища аварийный сигнал SOS.

В случае заражения атмосферы снаружи такой бункер автоматически герметизируется и переходит на систему циркуляции воздуха, аналогичную той, что используется на МКС. Этого запаса, по заверению производителя, большой семье хватит на несколько месяцев автономного выживания. При этом в договоре купли-продажи строго прописано: изготовитель не имеет права разглашать ни места монтажа бункеров, ни имена их владельцев.

Тем не менее, конфликт на Ближнем Востоке постепенно начинает утихать. Представители США, Ирана и стран-посредников продолжают обсуждать параметры временного прекращения огня сроком на 45 дней. Такой шаг рассматривается как первый этап более широкой двухступенчатой схемы решения непростой ситуации.