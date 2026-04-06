США, Иран и посредники обсуждают возможность 45-дневного перемирия, сообщают СМИ

Делегации США, Ирана и региональных посредников ведут переговоры об условиях 45-дневного режима прекращения огня. Данная мера рассматривается как первая ступень двухэтапного плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации, предоставленной порталу американским чиновником, в течение последних нескольких дней администрацией президента США Дональда Трампа было сделано несколько предложений иранской стороне, которые, однако, на данный момент не были приняты. Информированные источники оценивают вероятность достижения соглашения между сторонами в следующие 48 часов как невысокую. Ранее республиканец выдвинул угрозу уничтожения электростанций и мостов во вторник, а также потребовал разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

В настоящий момент сторонами обсуждается двухэтапная сделка по прекращению конфликта. На первом этапе предполагается введение 45-дневного режима прекращения огня, в период которого планируется проведение переговоров об условиях окончательного мирного урегулирования. Согласно информации источников, режим прекращения огня может быть продлён в случае необходимости дополнительного времени для переговорного процесса. Второй этап подразумевает заключение итогового соглашения о завершении войны.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомлённые источники, такие вопросы, как полное открытие Ормузского пролива и обладание Ираном высокообогащённым ураном, могут быть решены исключительно в рамках итогового соглашения по урегулированию конфликта. Согласно публикации, посредники «работают над мерами по укреплению доверия к США», прорабатывая шаги американской стороны, которые могли бы удовлетворить некоторые из требований Ирана.

