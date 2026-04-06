Ракеты на 4000 км и 50 тысяч солдат: Сравниваем армии Ирана и США перед битвой за Харк Оглавление Почему остров Харк — яблоко раздора Сухопутные войска: живая сила и бронетехника ВВС и ВМФ: истребители, бомбардировщики, авианосцы, эсминцы Ракетный потенциал Ирана Ядерный фактор: есть ли у Ирана бомба Прокси-силы Ирана: война на чужой территории Союзники США: кто встанет на сторону Вашингтона Итог: у кого больше шансов в сражении за Харк Сравнение военных потенциалов США и Ирана в 2026 году: сухопутные войска, авиация, флот, ракетные арсеналы. Почему остров Харк — ключевая цель и у кого больше шансов в конфликте. 5 апреля, 22:35 США отправляют авианосцы на Ближний Восток, Иран отвечает ракетами и БПЛА. Обложка © Chat GPT

США готовят операцию по захвату иранского острова Харк. Для этого Штаты перебрасывают дополнительные силы, в том числе элитные подразделения. Харк — главный центр экспорта нефти из Ирана. Отсюда на экспорт может уходить до 950 миллионов баррелей за год. Сейчас мощности сократились. Здесь же находятся иранские войска.

Почему остров Харк — яблоко раздора

Остров Харк находится на севере Персидского залива. Его площадь — почти 23 квадратных километра. Для сравнения, Москва больше в 100 раз. Здесь находятся резервуары, объём которых может достигать 30 миллионов баррелей. На Харк приходится около 90% морского экспорта нефти Исламской Республики Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что чёрное золото является одной из его целей.

— Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем ты это делаешь?». Но они глупые люди, — рассказал американский лидер в интервью Financial Times.

Учитывая значение Харка и желание хозяина Белого дома, Тегеран принял решение усилить защиту острова. Источники CNN сообщили, что Иран усиливает оборону, минируя акваторию и наземную часть. Также увеличивается количество средств для защиты воздушного пространства.

Остров Харк на карте мира. Инфографика © Life.ru

Экономическая составляющая делает Харк ещё и предметом политического шантажа. Дональд Трамп пообещал уничтожить инфраструктуру острова, если Иран не согласится на урегулирование конфликта и открытие Ормузского пролива.

— Мы завершим наше пребывание в Иране тем, что нанесём удары и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк, а возможно, и все опреснительные установки, которые до сих пор мы намеренно не трогали, — написал президент США.

Сухопутные войска: живая сила и бронетехника

Сравнение населения и кадрового резерва армий США и Ирана. Инфографика © Life.ru

Согласно рейтингу Global Fire Power, у США первая армия мира. Иранские войска занимают четырнадцатую строчку. Личный состав американских войск также больше. Иран может выставить около 650 тысяч человек против 1,3 миллиона американцев. Несмотря на то что цифры в пользу Штатов, нужно учитывать, что контингент Вашингтона на Ближнем Востоке составляет всего 50 тысяч человек. Сюда переброшены элитные подразделения, в том числе 82-я воздушно-десантная дивизия.

Превосходят американские войска и в количестве бронетехники и самоходных артиллерийских установок. Однако неизвестно, сколько Вашингтон смог отправить на Ближний Восток, поэтому Иран в этом вопросе выглядит сильнее, так как у него всего больше на земле. В арсенале Тегерана большое количество советских Т-72, а также танков Zulfiqar. Это боевая машина создана иранскими инженерами на основе Т-72.

Сравнение танков и артиллерии армий США и Ирана. Инфографика © Life.ru

ВВС и ВМФ: истребители, бомбардировщики, авианосцы, эсминцы

Военно-морской флот США также на бумаге выглядит сильнее. У Ирана нет авианосцев и вертолётоносцев. Вашингтон же уже попытался задействовать в конфликте на Ближнем Востоке авианесущий корабль USS Gerald R. Ford. Иранские войска с ним справились.

— Мы были готовы, а потом они ударили по нам и шли с 17 разных направлений. Они были здесь, они были там. Мы бежали, спасая свои жизни. Всё было кончено. Просто всё было кончено, — прокомментировал президент Трамп атаку на авианосец.

Сравнение авиации и флота США и Ирана. Инфографика © Life.ru

У США больше авиации. Командование её активно задействует для ударов по Ирану. Тегерану всё-таки есть чем ответить. На вооружении Военно-воздушных сил Исламской Республики Иран стоят российские многоцелевые истребители Су-35с, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24МК и многие другие воздушные машины, в том числе собственного производства.

Ракетный потенциал Ирана

Иран обладает широкой номенклатурой ракет и беспилотных летательных аппаратов. Ракеты — основной козырь Тегерана. Трамп уверен, что потенциал его противника сократился, но ежедневные удары говорят об обратном.

Считалось, что максимальная дальность иранских ракет — 2000 километров, но удар по американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане говорит об увеличении расстояния поражения целей. Это 4000 километров. Таким образом, под угрозой вся Европа, кроме Португалии.

На вооружении у Ирана стоят Shahab-3, Ghadr, Emad и Khorramshahr, которые летят на 2000 километров. Sejjil и Soumar могут улетать на 2500 километров.

Ракета Khorramshahr способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров. Фото © Wikipedia / Tasnim News Agency

Тегеран активно применяет БПЛА. Среди них выделяется Shahed-136 с боевой часть на 50 килограммов и дальностью полёта до 2500 километров. Shahed-149 «Gaza» может нести бомбы на расстояние около 4000 километров. Mohajer-10 способен находиться в воздухе до 24 часов и уничтожать объекты, удалённые на 2000 километров. Зарекомендовал себя и Shahed-131. Он несёт всего 15 килограммов, но улетает на 900 километров.

Ядерный фактор: есть ли у Ирана бомба

Дискуссия по наличию у Ирана ядерного вооружения остаётся открытой. Официальный Тегеран утверждает, что такого нет.

— Враги говорят, что Иран не должен стремиться к ядерному оружию, но мы неоднократно заявляли, что не стремимся к ядерному оружию, — заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан перед началом агрессии США и Израиля против его страны.

Дональд Трамп также дал понять, что ядерного оружия у Ирана нет. Естественно, это заслуга США и Израиля, так как атаки были проведены в нужный момент.

— Если бы мы этого не сделали, у них был бы ядерный боезаряд в течение двух недель. И затем ничего из этого не было бы возможным, — сказал он 1 марта.

Бывший руководитель Национального контртеррористического центра США Джозеф Кент, ушедший 17 марта 2026 года со своего поста в знак протеста из-за агрессии против Ирана, подтвердил, что у Тегерана нет ядерного вооружения и быть не может.

— У иранцев есть религиозное предписание — фетва, запрещающая разработку ядерного оружия, — объяснил Кент.

Прокси-силы Ирана: война на чужой территории

Иран смог создать разветвлённую сеть вооружённых организаций в разных стран. В Ливане это «Хезболла». Согласно докладу израильского Института исследований национальной безопасности, это шиитское движение объединяет до 100 тысяч человек. Это цифры 2023 года.

— Обширный арсенал включает в себя примерно 150–200 тысяч реактивных, миномётных снарядов, ракет, сотни из которых являются высокоточными и крайне разрушительными, — сказано в документе.

На стороне Ирана йеменские хуситы. Они уже включились в войну против Израиля и провели несколько ракетных атак. Численность «Ансар Аллах» может достигать 150 тысяч человек. И это не бойцы в тапках с автоматом Калашникова, а серьёзно вооружённая группировка. В 2024 году они заявляли об испытании гиперзвуковой ракеты.

— Вооружённые силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью, — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Движение «Ансар Аллах» может выставить против США до 150 000 человек. Фото © ТАСС / ЕРА / YAHYA ARHAB

В Ираке проиранские организации объединены в «Исламское сопротивление Ирака». По некоторым подсчётам, под ружьём находится около 70 тысяч человек. Бойцы уже воют против США, нанося с помощью БПЛА удары по американской базе «Виктория» в Багдаде.

Союзники США: кто встанет на сторону Вашингтона

У США с союзниками всё не так хорошо. Есть Израиль, с подачи которого и начался текущий конфликт, но страны НАТО дают понять, что не готовы посылать свои войска на Ближний Восток. Мало того, некоторые члены Североатлантического альянса дистанцируются от этой войны.

— Есть такие страны, как Испания – член НАТО, которые мы обязались защищать, — а они отказывают нам в использовании их воздушного пространства и хвастаются этим, отказывая нам в использовании наших… их баз. Есть и другие страны, которые сделали то же самое, — сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

Неожиданная помощь Израилю и США пришла из Африки. В войну готовы включиться Народные силы обороны Уганды. Армия этой страны насчитывает 45 тысяч человек. У них есть техника советского, российского, южноафриканского и израильского производства. Единственной проблемой является расстояние. От Уганды до границ Ирана почти 3500 километров, что затруднит переброску сил, но планы у командования многообещающие.

— Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран, — заявил глава Народных сил обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба.

Примечательно, что Уганда — член Движения неприсоединения. В этой международной организации состоят те государства, которые отказываются становиться частью военных блоков.

Итог: у кого больше шансов в сражении за Харк

Иран знает о планах США. Да и Вашингтон особо их не скрывает. Для подготовки десанта на Харк Штаты могут использовать близлежащие страны, а это Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ.

— По некоторым данным, враги Ирана при поддержке одной из стран региона готовят операцию по оккупации одного из иранских островов. Все передвижения противника находятся под контролем наших вооружённых сил, — заверил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

В каждой из вышеперечисленных стран есть инфраструктура Армии США. Западные эксперты не списывают со счетов возможности Ирана.

— Иранцы умны и безжалостны. Они сделают всё возможное, чтобы нанести максимальный урон американским войскам как на кораблях в море, так и особенно на суше, если сухопутные войска окажутся на их суверенной территории, — отметил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис.

Горячие головы не видят проблемы в захвате острова Харк. Так, американский сенатор Линдси Грэм* считает, что с этой задачей справятся морские пехотинцы.

— Захватите остров Харк, где сосредоточены все их ресурсы для добычи нефти. Установите контроль над этим островом, и пусть этот режим засохнет на корню <…> Мы взяли Иводзиму, мы справимся и с этим. У нас есть две экспедиционные группы морской пехоты, идущие к этому острову. Я доверяю морпехам. Я всегда ставлю на морпехов, — сказал Грэм* в эфире Fox News.

Стоит сказать, что высадка на Иводзиму длилась больше месяца. Американцы потеряли тогда почти 7 тысяч убитыми и 19 тысяч ранеными. Было потеряно 18 кораблей. До сих пор десант на этот японский остров считается самым кровопролитным в истории Корпуса морской пехоты США.

Что касается операции по захвату Харка, в США мнения всё-таки разделились. Как считает экс-директор Национального контртеррористического центра Джо Кент, американские военные попадут в западню.

— По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами, — считает Кент.

Вероятно, при захвате Харка у военнослужащих США получится его удержать, но это станет приговором для них, о чём и говорит Кент. К тому же усилятся удары по нефтяной и военной инфраструктуре стран Персидского залива, что может усугубить развивающийся энергетический кризис.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных