Добровольческая казачья разведывательная бригада «Терек» отмечает трёхлетие. С первых дней спецоперации её бойцы встали на защиту страны, продолжив традиции казаков-воинов. Об этом сообщили во Всероссийском казачьем обществе.

«С первых дней СВО терские казаки встали на защиту Родины, продолжив живую преемственность поколений казаков-воинов, которые во все времена стояли за Православную веру, Отечество и народ», — говорится в сообщении.

Со временем «Терек» превратился в сплочённое сообщество людей разных национальностей, объединённых общей целью. Для них служба — не временный этап, а осознанный жизненный выбор. Бойцы демонстрируют стойкость и готовность действовать в самых сложных условиях. В их работе ценятся взаимовыручка, выучка и умение принимать решения в критические моменты.

Каждое выполненное задание становится частью общей истории подразделения. Через личный вклад каждого участника формируется репутация бригады и её значение в современном казачестве. Особое внимание уделяется передаче традиций и ценностей, которые формировались поколениями. Служба воспринимается как продолжение исторической миссии казаков.

Ранее военнослужащие 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской бригады имени М.И. Платова, входящей в состав группировки войск «Южная», приняли участие в операции по установлению контроля над населённым пунктом Каленики в Донецкой Народной Республике. В ходе боевых действий подразделения нанесли значительный урон противнику.