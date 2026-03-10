Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал репортаж о действиях 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова на Северском направлении. Подразделение, входящее в Третью общевойсковую армию, работает как одна из основных ударных сил на этом участке.

В районе населённого пункта Калиновка в ДНР российские военные системно уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ. По словам Лисицына, за последнее время казаки ликвидировали девять пунктов управления беспилотниками, что лишило противника возможности корректировать огонь и вести разведку с воздуха.

Также бойцы активно противодействуют тяжёлым ударным дронам «Баба-яга». Уничтожены антенны Starlink, артиллерийские установки, склады и бронетехника. Военкор отметил, что крупные механизированные атаки ВСУ на этом направлении почти прекратились — противник пытается действовать малыми пехотными группами.

«Уничтожены не просто отдельные цели, уничтожена система управления и разведки», — резюмировал журналист.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом отметил — российские войска успешно продвигаются в ходе специальной военной операции. Это, по мнению Путина, должно подтолкнуть Киев к переговорам.