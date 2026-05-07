7 мая, 11:53

«Лебединая песня»: Стармера призвали паковать чемоданы и готовиться к новой карьере на Украине

Политолог Шаповалов предрёк премьеру Британии Стармеру пост советника Зеленского

Обложка © ТАСС / Stefan Rousseau

Политолог Владимир Шаповалов считает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер после своей отставки может перейти на работу к Владимиру Зеленскому. Своим мнением эксперт поделился в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По словам аналитика, встречи британского политика с главарём киевского режима в Ереване — это его «лебединая песня».

«После 7 мая Стармер будет паковать чемоданы и готовиться к иной карьере. Скорее всего, это лебединая песня Стармера, его встречи с Зеленским», — отметил собеседник.

Он добавил, что наиболее вероятный вариант для продолжения карьеры уходящего премьера — стать советником главы киевского режима.

Зеленский заявил Стармеру о готовности к трёхсторонним переговорам

А ранее Life.ru писал, что активисты Лейбористской партии отстранили Кира Стармера от избирательной кампании из-за «токсичности». Участие британского политика в предвыборных мероприятиях резко сократилось. С начала марта Стармер появился лишь на небольшом числе встреч, тогда как основная нагрузка по агитации легла на других представителей партии.

Дарья Нарыкова
