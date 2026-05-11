Число депутатов-однопартийцев Стармера, требующих его отставки, выросло до 40

Количество депутатов британского парламента от правящей Лейбористской партии, которые открыто требуют отставки премьер-министра Кира Стармера, выросло до 40 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Недовольство в стане правящей партии вспыхнуло после оглушительного провала на местных выборах 7 мая. Лейбористы впервые в истории потеряли контроль над парламентом Уэльса, а в Англии провели на 1,4 тысячи своих представителей меньше, чем ранее. Коллеги Стармера по партии считают, что его дальнейшее пребывание на Даунинг-стрит лишь ухудшит шансы лейбористов на следующих всеобщих выборах, которые должны пройти не позже августа 2029 года.

В воскресенье депутат Кэтрин Уэст призвала членов кабинета отстранить Стармера, пообещав в противном случае запустить процедуру смены лидера через голосование внутри фракции. Однако никто из министров её призыв публично не поддержал. Уже в понедельник Уэст смягчила риторику, предложив подписать коллективное письмо с требованием избрать нового главу партии к сентябрю — ради «упорядоченного перехода» власти.

Сам премьер, выступая в Лондоне, заявил, что уходить не собирается, и намерен довести до конца программу, ради которой его избрали в июле 2024 года. Ключевым пунктом его речи стало предложение углубить отношения с Евросоюзом.

Ранее Кир Стармер заявил, что собирается возглавлять британское правительство как минимум ещё десятилетие — даже после того, как его партия потерпела сокрушительное фиаско на региональных выборах. В разговоре с журналистами премьер заявил, что намерен провести на Даунинг-стрит целое десятилетие и готов дать отпор любому, кто посмеет бросить ему вызов внутри партии. Свой кабинет он назвал долгосрочным проектом возрождения и подтвердил, что пойдёт на следующие всеобщие выборы, чтобы отработать полный второй срок.