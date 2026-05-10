Дмитриев допустил, что Стармер покинет пост премьера Британии на неделе

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшие дни. Об этом Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X.

«Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров выступили против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Стармер уйдёт в отставку по графику уже на следующей неделе», — уверен глава РФПИ.

Ранее Дмитриев сообщил, что Великобритания не переживёт ещё одного года под управлением премьер-министра Кира Стармера. Такое мнение глава РФПИ выразил, комментируя желание британского политика ещё десять лет оставаться у власти, несмотря на призывы к отставке со стороны части депутатов Палаты общин от Лейбористской партии.