Великобритания не переживёт ещё одного года под управлением премьер-министра Кира Стармера. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя желание британского политика ещё десять лет оставаться у власти.

«Бедная Британия не переживет даже ещё одного года «устойчивого» Кира, не говоря уже о его мечте о «10 годах на Даунинг, 10 [канцелярия Стармера]», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление Стармера о намерении возглавлять правительство в ближайшие годы, несмотря на призывы к отставке со стороны части депутатов Палаты общин от Лейбористской партии.

Напомним, что Стармер намерен сохранить за собой пост в ближайшие годы. Главу правительства спросили, поведёт ли он лейбористов на выборы, которые обязаны пройти до августа 2029 года. Стармер дал утвердительный ответ и заявил, что не собирается бросать работу, для которой его избрали в июле 2024-го.

Напомним, правящая в Британии Лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах 7 мая 2026 года, потеряв почти 1500 мест в советах Англии и контроль над многими регионами, в то время как партия Reform UK значительно усилила позиции. Эти результаты спровоцировали волну призывов к отставке премьер-министра Кира Стармера: более 20 депутатов-лейбористов открыто потребовали от него покинуть пост или обозначить график ухода. Однако Стармер публично отказался уходить, заявив, что не намерен «уходить и ввергать страну в хаос». На фоне слухов о возможном вотуме недоверия он предпринял попытку укрепить свои позиции, назначив экс-премьера Гордона Брауна спецпосланником по глобальным финансам, что, по мнению источников, призвано сдержать потенциальных соперников среди однопартийцев.