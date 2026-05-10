«Не брошу работу»: Стармер ответил на призывы покинуть пост премьера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен сохранить за собой пост в ближайшие годы. Об этом политик сообщил в интервью The Daily Mirror, комментируя слухи о своей скорой отставке.

Главу правительства спросили, поведёт ли он лейбористов на выборы, которые обязаны пройти до августа 2029 года. Стармер дал утвердительный ответ и заявил, что не собирается бросать работу, для которой его избрали в июле 2024-го.

Он объяснил свою позицию необходимостью десятилетнего проекта возрождения. По словам политика, доставшееся от предшественников наследие оказалось хуже, чем предполагалось изначально: речь идёт не только о сломанной экономике, но и о разрушенных государственных услугах.

Призывы к отставке прозвучали после местных выборов 7 мая. Лейбористы впервые потеряли контроль над парламентом Уэльса, а в Англии провели на 1,4 тысячи меньше своих представителей, чем раньше. В парламенте Шотландии число депутатов от партии сократилось на четыре.

Депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала кабинет министров отстранить Стармера от власти. Она предупредила, что дальнейшее пребывание нынешнего главы кабмина у руля грозит партии сокрушительным поражением на следующих всеобщих выборах.

Уэст пообещала самостоятельно запустить процедуру смены лидера 11 мая, если члены правительства откажутся действовать. Для этого ей потребуется заручиться поддержкой 80 коллег по партии. На данный момент ее шансы набрать нужное количество голосов оцениваются как низкие.